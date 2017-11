Trakk nedleggingen av Gakori barnehage

Rådmannen ba om mer tid til å vurdere barnehagesituasjonen. – Saken har skapt et stort engasjement som vi alle kjenner, påpekete rådmannen som ville ha bedre tid slik at alle alternativ og løsninger kunne vurderes. Han fikk støtte for utsettelsesforslaget av Venstres Raymond Londal som sa at det allerede var forebredt en anke.