Sterk skolereaksjon

Overraskelsen var stor da medlemsmøtet til Alta Ap gikk for Bossekop skole som sted for ny storskole. – Kommunen har laget to rapporter som begge slår fast at Komsa er den beste tomten for en ny storskole. Hvorfor bruke ressurser på rapporter hvis de ikke vektlegges, spør leder Per Pedersen på vegne av foreldreutvalget ved Komsa skole.