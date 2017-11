Vil ha hjerter rundt alle skolene

Folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik vil tegne et hjerte rundt alle skolene, både som et trafikksikkerhetstiltak, men også for å bedre helsen til hver enkelt. – Bilen er et kjøretøy som skaper større risiko enn den gagner formålet, nemlig å frakte friske barn til skolen, sier han.