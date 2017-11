Ufarlig med «smarte» strømmålere

Det er ingen grunn til å uroe seg for stråling fra de nye, såkalte smarte strømmålerne, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Arnt Inge Vistnes til NRK. – Derfor er det en generell regel i forskning at man stoler ikke på resultater uten at det er uavhengige personer som klarer å reprodusere funnene.