Norsk økonomi vokser stabilt

NTB melder at bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge økte med 0,6 prosent i tredje kvartal. Det er dermed stabil vekst for tredje kvartal på rad. Veksten kommer hovedsakelig fra økt tjenesteproduksjon som for eksempel forretningsmessige tjenester, varehandel og reiseliv.