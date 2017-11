Ber om støtte til VargsundXpressen

Alta SV anmoder i en pressemelding om at Finnmark SV støtter opp under rotasjon to mellom Alta og Hammerfest. Den omstridte VargsundXpressen er igjen under press. Lokalpartiet er svært uenige i vedtaket til Hammerfest AP om stopp i rutetilbudet.