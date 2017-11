Vil ha sykkelstiene bort fra elvekanten

ALI ønsker ikke at flere skal få etablere seg langs elvekanten. Ei heller flere sykkelstier. Slik vil de holde Altaelva ekslusiv for fiskerne. I et brev til Alta kommune skriver daglig leder Tor-Erland Nilsen: Vi håper at sykkelstiene som blir etablert kommer litt inn i skogen.