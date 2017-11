Nordea stenger dørene

– Vi gjennomfører en konseptendring i forhold til Alta-kontoret. Dette innebærer at vi ikke vil være fast bemannet ved kontoret framover, sier leder for personmarked Geir Åge Johansen ved Nordea. Det er i dag to fast ansatte ved Alta-kontoret. Johansen sier banken er i dialog med de to nå.