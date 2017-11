Feide over Lødingen

Med 39-32 sørget BULs unge håndballherrer for partystemning i BUL-hallen. – Jeg er veldig fornøyd med lagets innsats, sier trener Rune Skaufel etter lørdagens sjumåls-seier. Alt tyder nå på at årets utgave av 3. divisjon for menn blir en spennende affære også for BUL.