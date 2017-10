Utsettes for vold

I en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet svarer halvparten av barneskolelærere at de har blitt utsatt for fysisk vold fra elever, melder NRK. – Jeg tror vi må erkjenne at vi har et voldsproblem som gjelder alle, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NRK.