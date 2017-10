Lang ventetid for hørselshemmede

Kampen for full audiograf-stilling går videre. – Dette er en altfor lang ventetid og gir hørselshemmede i Alta-regionen en særlig vanskelig hverdag. HLF Finnmark er svært skuffet over at Finnmarkssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord ikke har tatt grep og fått økt audiografstillingen i Alta, heter det i en uttalelse etter styremøtet i Kirkenes.