Skeptisk til asylforslag

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS sier til NRK at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) framstiller planen for omlegging av asylbehandlingen litt for enkelt. – Både vi og statsråden vet at nettopp identitetsavklaringer kan ta tid, sier Austenå til NRK.