Bekymret for usynlig plast

Mange har engasjert seg for å rydde søppel i strandsonen. Men nå bekymrer forskerne seg mer for plastbitene som er så små at du ikke kan se dem. – Det er de aller minste partiklene man er mest bekymret for. Vi vet veldig lite om dette, forteller stipendiat Inger Lise Bråte ved NIVA.