– Ser ingen fordeler med to sykehus

– Vi mener to sykehus gir et dårligere tilbud til befolkningen i Vest-Finnmark, sier Lars Vorland til NRK. NRK Finnmark som fått tilgang på et 40 siders dokument som ser nærmere på konsekvensene av endringer i sykehusstrukturen og to sykehus i henholdsvis Alta og Hammerfest.