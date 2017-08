Hjem Vil bli fullelektrifisert nasjon

Vil bli fullelektrifisert nasjon

Norge har ifølge NTB mulighet til å bli det første fullelektrifiserte samfunnet i verden, mener Energi Norge. Målet er å få det til innen 2050. Mandag overleverer organisasjonen et nytt Veikart for grønn vekst til klimaminister Vidar Helgesen (H) under Arendalsuka.