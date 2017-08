Hjem Saksøker UiT

En student som ikke kom inn på profesjonsstudiet i psykologi, til tross for at studenten hadde gode nok karakterer, tar ifølge NRK saken opp for Nord-Troms tingrett. Studenten hadde fått avslag på grunn av en regnefeil. Studenten krevde 600.000 i erstatning, noe som UiT avslo.