Russer fikk tisse-bot

NTB melder at en 52 år gammel russisk mann er ilagt en bot på 5.000 kroner for ulovlig grensepassering. Mannen var passasjer i en bil som var på vei til å krysse over til Norge via Storskog, men han hadde ikke riktige papirer. Da nøden meldte seg spaserte han og over til Norge – der han urinerte.