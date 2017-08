Hjem Færre barn gir størst klimaeffekt

Færre barn gir størst klimaeffekt

En studie nylig publisert av forskere ved Universitetet Lund i Sverige og University of British Columbia i Canada, viser at færre barn vil gi størst årlig utslippsreduksjon av CO2 per person, ifølge Energi og Klima. Det melder NTB.