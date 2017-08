Hjem Dropper valgkamp

Dropper valgkamp

Alta SVs to topper i politisk ledelse i Alta kommune, vil ikke delta i valgkampen for toppkandidat Kirsti Bergstø. Varaordfører Anita Håkegård Pedersen og hovedutvalgsleder Otto Erik Aas er skuffet over fylkespartiets holdning til sykehusutredning.