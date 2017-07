Hjem Sola som ikke kom

Sola som ikke kom

I stedet for sola som var «lovet» lørdag, ble det 12 grader og dis over Nordlysbyen. – Det skal komme sol, dere må bare være litt tålmodige. Men helt skyfritt blir det nok ikke, sier vakthavende meteorolog Gjermund Haugen ved Værvarslinga for Nord-Norge. Han tror søndagen kan bli litt bedre.