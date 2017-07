Hjem Runa seiret i Gothia Cup

J16-landslagsspilleren Runa Lillegård spilte for Oslo-laget Lyn J18 på Gothia Cup i Gøteborg. Runa scorte to mål i finalen, og Lyn vant 6- 5 over svenske Eskilsminne IF. Fotballtalentet forlater BUL til høsten for å spille for Lyns damelag i 1. divisjon.