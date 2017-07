Hjem Mangler politibåt

Mange steder i Norge er politiet helt avhengig av andre når det skjer ulykker til sjøs. Politidirektoratet innrømmer at beredskapen til sjøs er for dårlig. En gjennomgang NRK har gjort, viser at det i hele Vest politidistrikt er det bare én politibåt. I Finnmark er det ingen.