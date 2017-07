Hjem To av fem misfornøyd med NRK

I en undersøkelse Ipsos MMI har utført på oppdrag for Dagbladet fremgår det at det er delvis misnøye med NRK i nord. – Undersøkelsen viser at to av fem nordlendinger er litt eller svært misfornøyde med rikskringkasterens programtilbud, heter det. NRK scorer ellers høyt blant nordmenn flest.