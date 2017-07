Hjem Legger press på fuglebestanden

Legger press på fuglebestanden

Klassekampen melder at Isbjørn har blitt et stort problem for hekkende sjøfugl på Svalbard. I enkelte områder blir nesten alle eggene til ærfugl og gås spist. – Dette legger et stort press på bestandene av ærfugl og gjess i isbjørnutsatte områder, sier seniorforsker og biolog Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt.