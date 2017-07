Hjem Gode tider for makrellfisket

Ferskmarkedet betaler godt for makrellen som fiskes for tiden, og makrellen som fiskes er mye større enn i fjor. Det skriver Fiskeribladet. Notfiskerne i lukket gruppe under 13 meter kan i år fiske om lag 7.100 tonn makrell. Med en anslått snittpris per kilo på 13 kroner, betyr det en samlet fangstverdi på over 90 millioner kroner.