Blant unnskyldningene som dukker oftest opp når UP stopper folk er «Jeg må skikkelig tisse, så jeg måtte gasse på for å rekke do». – Vi ler mye, men det er ikke alle vi kan le med – vi må se an situasjonen, sier Kai Voldengen i utrykningspolitiet til Politiforum.