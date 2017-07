Hjem Tatt for fiskesmugling

I natt kunne Finnmark politidistrikt opplyse at tollerne i Karigasniemi hadde stanset en litauer med hele 209,6 kilo torskefilet for mye i lasten. Det svir på pungen. – Vedkommende fikk et forelegg på 20.960 kroner, som er vedtatt og betalt, opplyser politiet