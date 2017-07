Hjem Revy-gull til Alta

– Helt sykt at vi vant hele greia, sier duoen Tommy Berg og Jan Gunnar Evertsen etter at «Presten» ble kåret til årets beste sketsj på Høylandet. Revyen fra Alta var representert med to innslag i finalen, i konkurranse med 20 andre revygrupper fra hele landet.