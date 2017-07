Hjem Mener fraværsgrensen fungerer

Marianne Haukland (H) skriver i et leserinnlegg at Vi gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi ikke stiller krav til oppmøte, og derfor er fraværsgrensen så viktig. i Finnmark er antallet fraværsdager per elev redusert med 57.