Spår godt helgevær

Sola siger inn over oss nordboere, inkludert de som skal til Midnattsrocken i Lakselv i helga. – Det bygger seg opp et høytrykk i nord, og i Nord-Norge blir det veldig bra med over 20 grader i Nordland, Troms og kanskje Vest-Finnmark, , sier Ine-Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt til VG.