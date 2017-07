Hjem Alta 2 slo bunnlaget Salangen

Alta 2 slo bunnlaget Salangen

– Vi var et bedre lag enn dem og vant fortjent, men burde absolutt scoret flere mål. Vi var tre-fire ganger to mot en uten at vi lyktes. Men jeg er fornøyd med at vi vant, sa trener Mate Dujilo etter kampen. Kampen endte 3-1.