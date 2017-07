Hjem Til topps i Piteå

Til topps i Piteå

Alta IFs gutter 15 gikk til topps under Piteå Summer Games i helga. Guttene vant hele 3-0 mot norske Hunstad FK i finalen. Tre flotte mål av lånespiller Jørgen Hammari fra Tverrelvdalen IL sørget for at guttelaget kunne løfte det gjeve trofeet.