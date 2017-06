Hjem Feirer 20-årsjubileum

– Tine og NFF har arrangert fotballskole i hele 20 år. Også i år vil nok fotballskolen bli sommerens høydepunkt for mange av de om lag 70.000 barna i alderen 6-12 år som deltar, forteller André Paulsen i NFF. To av fokusområdene for fotballskolen er kosthold og enda større jentedeltakelse.