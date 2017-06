Hjem Lovlig nedleggelse

Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontrollen av kommunestyrets vedtak om nedleggelse av Kåfjord skole. Konklusjonen er at vedtaket er lovlig. Foreldrene og Kåfjord bygdelag har startet en prosess for å skape et privat skoletilbud, en såkalt montessori-skole.