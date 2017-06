Hjem – Dette er høyst uvanlig

– Uvanlig store snømengder på denne tiden av året gjør at deler av løypa både på 300- og 700-kilometeren er dekket av snø. Vi har fått rapporter om at reindriftsutøverne senest i forrige uke brukte snøscooter for å utføre reingjetingen, sier daglig leder for Offroad Finnmark, Rune Berg.