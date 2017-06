Hjem Vil lagre CO2-utslipp i Nordsjøen

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik lover at partiet igjen skal satse på et europeisk lager for CO2 i Nordsjøen om de kommer i regjering. – I vårt alternative budsjett har vi satt av 150 millioner kroner til dette formålet. Det er ikke nok, men det kan være et utgangspunkt, sier Tajik til VG.