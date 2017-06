Hjem – Kan ikke fôre opp ørnebestanden

– Må følge opp alle meldingene om tap av rein som følge av ørnebestanden. Det er et krav fra et samlet kommunestyre i Kautokeino som uttrykker bekymring over alle meldingene som tap av reinkalver til øre, både kongeørn og havørn.