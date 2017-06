Hjem Få bryr seg om kronekursen

Kun 13 prosent svarte ja på spørsmål om kronekursen har noen betydning for valg av feriemål, ifølge en undersøkelse utført av Finn Reise. Kursen har ikke styrket seg, det betyr at vi må venne oss til at vi ikke får så mye for kronen som vi gjorde før, sier Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen.