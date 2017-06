Hjem Nå kan du skrive "gusjegul"

Språkrådet kommer med nye rettskrivingsvedtak, med et mål om at språkbrukere skal skrive korrekt norsk. To av endringene er i tillegg at det nå skal hete gusjegul og gaselle, mens det før het gursegul og gasell. Det melder NTB.