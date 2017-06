Hjem Slukket Skogbrann i Karasjok

Et bål som hadde spredd seg førte til skogbrann i den lille grenda Bieskkenjárga, to mil sør for Karasjok onsdag morgen. Politiet slukket brannen, og brannvesenet vil foreta etterslukking.