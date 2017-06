Hjem Skal finne nye oppgaver til fylkene

Skal finne nye oppgaver til fylkene

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg for å finne ut hva de nye regionene eller fylkeskommunene kan drive med. – Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).