Dobling i sykefraværet for eldre

Sykefraværet i aldersgruppen 67–69 år har doblet seg på elleve år. – Økningen skyldes i all hovedsak mer liberale regler for å motta sykepenger etter 67 år og er en beskjeden kostnad for at langt flere er i jobb i denne aldersgruppen, sier seksjonssjef i Nav Ole Christian Lien.