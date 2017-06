Hjem 127.000 skylder fortsatt årsavgift

To og en halv måned etter at fristen gikk ut, er 127.000 årsavgifter for bil fortsatt ubetalt. Nå risikerer eierne at skiltene ryker. Går det så langt at skiltene blir klippet, påløper også et gebyr fra Statens vegvesen, som skal ha 1.540 kroner for å levere ut skiltene igjen, melder TV2.