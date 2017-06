Hjem Hadde 54 kilo for mye

Finnmark politidistrikt kunne fredag morgen melde at en tysk statsborger ble stanset med 54,2 kilo fisk over lovlig kvote i Polmak. Mannen fikk et forelegg på 5400 kroner. Forelegget ble vedtatt og betalt umiddelbart.