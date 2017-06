Hjem Gikk for sammenslåing

Gikk for sammenslåing

Med 96 mot 73 stemmer gikk Stortinget inn for ekteskap mellom Troms og Finnmark. Det melder NRK Finnmark. – Til tross for at et stort flertall i Finnmark fylkesting har sagt nei til sammenslåing med Troms, så vet Høyre og Fremskrittspartiet best, og vil tvinge dette fram, sier Kirsti Bergstø (SV) til NRK.