Hjem Bil havnet i elv i Porsanger

Bil havnet i elv i Porsanger

NTB melder at politiet har kontroll på to personer som var i en bil som kjørte ut i Børselv . De to hevder en tredje person var i bilen, men politiet tror de lyver. – Det er ingen grunn til å tro at det var flere i bilen, sier operasjonsleder Geir Roar Nesbø i Finnmark politidistrikt til NTB.