Innbrudd på Sørøya

Like etter klokken to i natt ble det meldt om en innbrudd i en offentlig institusjon på Sørøya. – Så langt kan vi ikke se at noe er stjålet. Gjerningsmannen sprang fra stedet, opplyser Finnmark politidistrikt på Twitter onsdag morgen.