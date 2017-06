Hjem – Uklokt å slå sammen kommuner

56,4 prosent mener at det ikke burde brukes tvang der innbyggerne i kommunene har gått imot sammenslåing, viser ny meningsmåling gjort for Klassekampen. – Et masivt flertall av befolkningen ser at det er uklokt å slå sammen kommuner med tvang og vil la folkestyret fungere, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.