Hjem Ny runde i retten

Ny runde i retten

To reindriftsutøvere fra Finnmark må igjen svare for påstander om grovt bedrageri og dyremishandling. I tingretten ble de blankt frifunnet. Nå venter tre nye uker i Hålogaland lagmannsrett for reineierne på 29 og 34 år. Saken starter denne uka i Tromsø.