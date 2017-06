Hjem Trekker forslaget

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) trekker det omstridte forslaget om å fjerne pliktsystemet for torsketrålerne. Etter at Stortingets næringskomité torsdag utsatte behandlingen av saken til neste uke, trakk regjeringen saken i statsråd.